Opluchting nadat Project X-feest in de kiem werd gesmoord: ‘Ik ben geen ijskonijn’

CUIJK - Dinsdagavond 4 december 20.00 uur. Burgemeester Wim Hillenaar krijgt een whatsappje binnen op zijn mobiel. Een berichtje dat zijn werkweek op de kop zal zetten. Een alerte inwoner maakt hem attent op een bericht op Facebook, waarin gesproken wordt over een Project X-feest in Katwijk vrijdagavond. Hillenaar informeert direct de politie. ,,Waar ik toen aan dacht? Aan het uit de hand gelopen Project X-feest in 2012 in Haren. Maar ik was er toen nog, moet ik zeggen, vrij relaxed onder.’’