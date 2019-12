Oud-premier Jan de Quay uit Beers geeft in zijn dagboeken een kijkje in zijn ziel

‘Wanneer ik een dagboek begin, dan is zulks, omdat ik wellicht een drukke en moeilijke tijd van de wederopbouw van ons land ga meemaken. Het is waarschijnlijk, dat ik gezien de voorgeschiedenis (vooral in de Nederl. Unie) een plaats zal moeten innemen in het openbare leven. - Dan kan het nuttig en noodig zijn van alles aanteekening te houden. (...) Ik maak het uitsluitend voor eigen gebruik. - Zakelijke-, particuliere-, gezins- en andere gegevens zullen dus door elkaar loopen.’

We schrijven 8 september 1944 als Jan de Quay bovenstaande zinnen aan het papier toevertrouwt. De bevrijding is aanstaande. ‘Een jaar gijzeling en 14 maanden onderduiken zijn voorbij’, schrijft hij, op bladzijde één van zijn eerste dagboek. Zijn onderduikadres verruilt hij dan al af en toe voor een verblijf bij zijn gezin op landgoed Hiersenhof, bij Beers aan de oevers van de Maas.

Privacy

Die ‘plaats in het openbare leven’, die De Quay op de eerste pagina als een soort roepende plicht beschrijft, die zou er inderdaad komen. Nog geen jaar later zou hij zelfs al minister van Oorlog zijn. Kort daarna werd hij commissaris van de Koningin (van ’46 tot ’59) om daarna als minister-president het kabinet-De Quay te leiden. Maar zijn dagboekjes is hij altijd trouw gebleven. ,,In ons archief liggen 27 schriftjes”, aldus Jan Sanders, rijksarchivaris in Noord-Brabant, bij het BHIC. De oude De Quay droeg de volgepende boekjes nog bij leven over, maar niet met het idee dat ze ooit voor iedereen te lezen zouden zijn.