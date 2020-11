Oud xtc-lab gevonden in loods Beers, onderzoek nog gaande

‘Afval duidt op xtc’

Het drugslab was, meldt de politie zondagochtend, niet meer in werking. Een specialistische eenheid van de landelijke politie, de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO), doet onderzoek naar de vondst.



Het politie-onderzoek in Beers is zondag nog in volle gang. ,,Het afval dat we hebben aangetroffen duidt erop dat er ooit een xtc-lab in werking was hier. Wanneer dat is geweest, wordt onderzocht’’, zegt een politiewoordvoerster. ,,Toen wij gisteren in Beers kwamen, was de labopstelling er niet meer.’’