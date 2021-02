Overval op Lidl in Cuijk: twee jongens (13 en 16) opgepakt

Een lange, forse man met bivakmuts liep vrijdag rond 19.20 uur naar binnen bij de winkel aan de Dukatendreef, het winkelcentrum in de wijk De Valuwe. Hij liep via de uitgang naar binnen en had een mes bij zich. Dat mes liet hij zien terwijl hij om geld vroeg.

Gewond

Een van de klanten probeerde de overval te verijdelen. De overvaller maakte een stekende beweging, en raakte de klant aan zijn hand. Volgens ooggetuigen probeerde de overvaller geld uit de kassalade te grijpen, maar hij is er volgens de politie uiteindelijk zonder buit vandoor gegaan. Dezelfde avond werd al bekend dat de politie een verdachte kon aanhouden, maar details daarover ontbraken.



De twee minderjarige jongens kwamen in beeld bij het onderzoek dat daarna op gang kwam. Dat gebeurde bij een controle van plaatselijke politieagenten, op de Wilhelminastraat in Cuijk.

Signalement

De 13-jarige jongen had een mes bij zich dat volgens de politie sterk overeenkomt met de beschrijving van het mes dat bij de overval gebruikt werd. Het gaat om een jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats. De 16-jarige jongen voldeed aan het signalement van de overvaller. Hij komt uit Cuijk. De twee worden vandaag verhoord. Wat precies hun rol is geweest, is volgende de politie nog niet duidelijk.