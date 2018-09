Overvaller Cuijk laat gewonde achter

Lentse Potgrond kan leveren ondanks brand in fabriek Katwijk

7 september KATWIJK - Hoe groot de schade is van de brand die donderdagavond in de potgrondfabriek in Katwijk woedde, kan Rob Bierman van Lentse Potgrond nog niet zeggen. ,,Dat moet nog becijferd worden. Volgende week zal blijken hoe het zit. Dan weten we ook of we in de hal waar de brand ontstond weer kunnen produceren.''