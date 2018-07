Overvaller drugsdeal Cuijk 18 maanden de cel in

Leerling uit Cuijk opgenomen met open tuberculo­se, GGD start onderzoek

29 juni CUIJK - Een leerling van het Merletcollege in Cuijk is met open tuberculose opgenomen in het ziekenhuis. Vanwege de besmettelijkheid van de aandoening wordt de patiënt geïsoleerd behandeld. De GGD onderzoekt wie in de omgeving van de leerling nog meer is besmet.