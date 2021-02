Overvaller Lidl Cuijk loopt nog vrij rond, aangehouden tieners (13 en 16) lijken niet de man met het mes

Een lange, forse man met bivakmuts liep vrijdag rond 19.20 uur naar binnen bij de winkel aan de Dukatendreef, het winkelcentrum in de wijk De Valuwe. Hij liep via de uitgang naar binnen en had een mes bij zich. Dat mes liet hij zien terwijl hij om geld vroeg.



Een van de klanten probeerde de overval te verijdelen. De overvaller maakte een stekende beweging, en raakte de klant aan zijn hand. Volgens ooggetuigen probeerde de overvaller geld uit de kassalade te grijpen, maar hij is er volgens de politie uiteindelijk zonder buit vandoor gegaan.

Minderjarige jongens

De politie maakte zaterdag bekend twee minderjarige jongens aangehouden te hebben. Zij zijn inmiddels vrijgelaten, laat de politie zondagmiddag weten. Ze blijven wel verdachte.



De politie gaat niet in op vragen over de achtergrond van de twee jonge verdachten, en de omstandigheden waaronder ze werden aangehouden. ‘Het aanvullende bericht is op dit moment alles dat we willen en kunnen delen over deze zaak’, laat een woordvoerder per mail weten.

Volledig scherm Politie in de Lidl in Cuijk na de overval. © SK-Media

Op straat met mes

De twee werden vrijdagavond na de overval op straat aangehouden. De 13-jarige jongen had een mes bij zich dat volgens de politie sterk overeenkomt met de beschrijving van het mes dat bij de overval gebruikt werd. Het gaat om een jongen zonder vaste woon- of verblijfplaats. De 16-jarige jongen voldeed aan het signalement van de overvaller, maar is vermoedelijk dus toch niet de dader. Hij komt uit Cuijk.



De politie zoekt nu een licht getinte man met een fors postuur (1.70 meter lang) van ongeveer 20 jaar oud.