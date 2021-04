Pas op de plaats voor ‘Dubai aan de Maas’ na protest: luxe vakantiepark langs A73 terug naar tekentafel

Onderzoek brand E-Bike4all levert nog weinig op, loods al snel gesloopt

11 maart CUIJK - Bijna twee maanden na de fatale brand is het grootste deel van het pand van E-Bike4all in Cuijk gesloopt. Over de toedracht van de brand in de vroege ochtend van zondag 17 januari kan de politie nog steeds niets zeggen.