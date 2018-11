Pedofiel mag niet meer in Cuijk komen na behandeling in tbs-kliniek: ‘Heel logisch’

DEN BOSCH/ CUIJIK - Een 30-jarige pedofiel, veroordeeld voor kindermisbruik in Cuijk in 2011, heeft na jarenlang verblijf in een tbs-kliniek volgens zijn behandelaars niet langer ‘grote achterstanden in zijn ontwikkeling’. De rechtbank in Den Bosch beëindigde daarom de ‘dwangverpleging’ en droeg het toezicht op de man over aan de reclassering. Hij mag als hij vrijkomt niet naar Cuijk gaan.