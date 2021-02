Piet heeft uitzicht op de Maas in Cuijk: ‘Tijdens de Vierdaagse zie ik alles gebeuren hier op de eretribune’

,,Tot mijn 45ste woonde ik op de boerderij, bij mijn ouders in Vianen. Ik las altijd de contactadvertenties in de Gelderlander . Toen ik op een zondag met een slok op thuiskwam van het voetbal, dacht ik: Piet, het moet er nu eens van komen, anders beland je met je ouders in een bejaardenflat. Ik schreef een reactie op een advertentie. Zo leerde ik in 1996 José – ze wil voor geen goud met de kop in de krant – kennen.

,,In 1997 kochten José en ik een huis, hier in Kuuk (Cuijk, RK). Vijf jaar geleden kwamen we thuis van boodschappen doen. Er steeg rook op aan de achterkant van het huis van de buren. Het was die dag oostenwind, toen ik naar binnen ging, bleek onze logeerkamer in brand te staan! Er was al gebeld, in een mum van tijd struikelde ik over de brandweerslangen. Het vuur werd geblust, maar de schade was groot. Een expert bepaalde de oorzaak. Hij zei: de wasdreuger.