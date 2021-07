Pillen in de struiken bij Padbroek waren echt en gevaarlijk

uitleg Mysterie in Cuijkse wijk Padbroek: bij de apotheek krijg je niet zo veel pillen mee

22 juni CUIJK - Het blijft mysterieus: vorige week vonden bewoners van de wijk Padbroek in Cuijk pillen tussen de struiken in hun buurt. Samen met medewerkers van de gemeente raapten ze in twee dagen tijd duizenden pillen op, zo’n twee kilo in totaal. Wie de pillen rondstrooide en waarom, is nog altijd niet bekend. Maar er zijn meer vragen.