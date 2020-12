Plotseling verdwenen bronzen hond duikt op in Friesland

Blaue Hont is een veelbesproken kunstwerk van Space Cowboys Paul Keizer en Albert Dedden uit Deventer. Het kunstenaarsduo maakte eerder al De Waterwolf, een beeld dat sinds dit jaar op de Waalkade in Nijmegen staat. Het beeld komt in Friesland te staan, in Burgum. De komst van de hond maakte nogal wat los in de politiek van de gemeente Tytsjerksteradiel: 75.000 euro voor een kunstwerk in coronatijd werd als een ongelukkige combinatie gezien.



Maar het beeld zou er komen en bronsgieterij Kemner in Cuijk was er bijna klaar mee. Maandag verdween het. Zonder sporen van inbraak of, bijvoorbeeld, sporen van de benodigde kranen om het zware beeld te verplaatsen.



Al snel was het vermoeden dat het om een oudjaarsstunt zou gaan. En inderdaad, laat Albert Dedden via Facebook weten, wordt een oudjaarsvereniging verantwoordelijk gehouden. Naast het beeld staat een spandoek met: ‘Ik sta klaar... Bouwen maar!’.