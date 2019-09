Politie: ‘Overvaller casino Cuijk wist precies waar hij moest zijn’

CUIJK - De overvaller die op 10 augustus het casino in Cuijk overviel met een groot mes leek precies te weten waar hij moest zijn. Dat is een van de conclusies van de politie, die woensdag bewakingsbeelden naar buiten heeft gebracht waarop goed te zien is hoe de overvaller vorige maand toesloeg.

Op de beelden is te zien dat de man, die met een Oost-Europees accent praat, met een bivakmuts op om 00.15 uur met een groot mes het casino binnenstormt. Het is dan even na sluitingstijd. Een medewerkster die dan aan het opruimen is bij de automaten, werkt hij met grof geweld tegen de grond. Zij loopt door het geweld een hoofdwond op.

Groot geldbedrag

Verstijfd van angst wordt de medewerkster meegenomen naar de kluisruimte, waar ook een andere medewerkster is. In die ruimte commandeert hij de twee om de kluis open te doen en graait hij daar een groot geldbedrag uit. Ook pakt hij muntgeld van tafel. Hoe hoog het geldbedrag dat hij heeft buitgemaakt precies is, is niet bekend.

In de beelden, getoond in het Omroep Brabant-programma Bureau Brabant, noemt politieagent Dion Luijten het opvallend dat de man meteen lijkt te weten waar hij moet zijn. De kluisruimte rooft hij in korte tijd leeg en vervolgens gaat hij er via de achteruitgang vandoor. Het kan er volgens de politie op wijzen dat de overvaller al eerder in het casino is geweest.

Getraumatiseerd

De medewerksters laat hij getraumatiseerd achter en de man vlucht weg via de Smidstraat. Onduidelijk is daarbij of hij links- of rechtsaf is gegaan. Via Facebook is de politie nu op zoek naar getuigen. Wie iets gezien heeft of meer kan vertellen over de overvaller wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.