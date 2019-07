Politie zoekt man in gele hoodie voor mysterieuze, tijdelijke vermissing van 25-jarige in Haps

Gevonden in de bosschages

Haar vriend en andere bezoekers waren al een zoektocht gestart, maar kregen geen contact. Nadat de politie ter plaatse was, kregen ze de melding dat ze terecht was. Ze was gevonden in de bosschages van een speeltuintje, tussen de Groes en de Overweg.



De politie meldt dat de vrouw fysiek in orde was, maar zich van het voorval weinig kan herinneren. Vooralsnog gaat de politie uit van een mogelijk misdrijf. Uit de summiere verklaring van het slachtoffer bleek dat ze mogelijk bij haar vertrek een man in een opvallende gele ‘hoodie’ heeft gezien.