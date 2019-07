Politieheli speurt mee na ladingdiefstal uit truck langs A73, twee arrestaties

De diefstal werd rond 03.00 ontdekt door agenten. Ze zagen hoe mannen vanaf een vrachtwagen met dozen naar twee witte bestelbussen liepen. De vrachtwagen reed vervolgens toeterend weg. Kennelijk had de chauffeur de diefstal ontdekt, vermoedt de politie. De verdachten reden vervolgens met twee witte busjes met gedoofde lichten naar de snelweg richting Venray. Daarop zetten de agenten de achtervolging in. Ze konden de achterste bestelbus, met Frans kenteken, even later aan de kant zetten. De twee inzittenden, Roemenen van 23 en 34 jaar oud, werden aangehouden.

Zeilen opengesneden

Even later stopte de andere bus, met Bulgaars kenteken, op de vluchtstrook. De inzittenden verdwenen in de bosjes. De politie vond de dozen met sportschoenen in de bus. Beide bussen en de buit zijn in beslag genomen.



Deze twee verdachten wisten te ontkomen. Achteraf bleek dat bij acht vrachtwagens op de parkeerplaats langs de A73 de zeilen open waren gesneden om te kunnen zien wat ze vervoerden.