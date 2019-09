Precies dertig jaar vermist: politie zoekt nog altijd naar Jan en Riet Kelders uit Cuijk

Joop V.: ict’er, romanticus, dol op zijn ‘little princess’, maar ook bekend bij de reclasse­ring

23 september BEERS - Joop V., de man uit Beers die ervan wordt verdacht een meisje in Roemenië te hebben verkracht en vermoord en die maandag zelfmoord pleegde in Escharen, was op het eerste gezicht een keurige ict’er die dol was op zijn dochter. Zijn ex-partner zegt echter dat ze niet verrast is door wat gebeurd is in Roemenië.