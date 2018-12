Project X-feest Katwijk | Politie massaal aanwezig, controle op alle uitvalswegen, noodverordening van kracht

Bij de Mc Donald’s in Cuijk staan politie, met paarden, en twee busjes van de ME. Het is de plek waar mogelijk verzameld zou worden door feestgangers. Op het station staan politiebusjes. Agenten halen er wat te eten in de stationswinkel. Er is weinig te doen. Een hele rij busjes staat geparkeerd bij het politiebureau. Ook op de parkeerplaats van voetbalclubs JVC Cuijk en Siol wordt gecontroleerd.



Uit voorzorg werden eerder vandaag door volleybalclub Volt uit Cuijk al alle trainingen voor vanavond afgelast. De trainingen zouden in de sporthal van het Merletcollege in Cuijk zijn. Het bestuur van de Cuijkse volleybalclub vindt dat het ‘geen enkel risico kan en mag nemen in het belang van onze leden en vrijwilligers’. Daarom heeft het bestuur besloten dat de trainingen niet doorgaan.



Het aangekondigde feestje in Katwijk haalde ook de buitenlandse media. De BBC en ook het Amerikaanse Foxnews berichtten erover. In die berichtgeving werd ook verwezen naar een eerder Project X-feest in 2012 in het Groningse Haren. Dat feest eindigde in rellen waarbij gewonden vielen.