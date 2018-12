Project X Katwijk: Boetes voor jongemannen uit Nijmegen en Veldhoven

Regenval van de afgelopen dagen is voor de natuur een druppel op de gloeiende plaat

11:14 OEFFELT - Een poeleke wordt stilaan weer een poel. En in de drooggevallen Oeffeltse Raam bij Oeffelt staat zowaar weer wat water. Maar stromen, zoals de beek in december hoort te doen, ho maar. Dat blijkt uit de foto's die fotograaf Ed van Alem in oktober en deze week maakte van dezelfde plekken in de Oeffeltse natuur.