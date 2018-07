'Prostituees helpen aan een ander bestaan'

CUIJK - Prostituees die in deze regio zijn gestopt of willen stoppen met sekswerk moeten geholpen worden een ander bestaan op te bouwen. Dat wil Maatschappelijke Opvang (MO) Den Bosch in samenwerking met onder meer de GGD bereiken met een project waarvoor onlangs subsidie is aangevraagd bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het gaat om sekswerkers in onder meer het Land van Cuijk, Bernheze, Boekel, Oss, Uden en Den Bosch.