Recreatiebeheerder De Kuilen bedreigd: ‘Handhaven van anderhalve meter is een lachertje’

Dit zijn de hotspots! (en het wordt nog heter...)

8:08 REGIO - Zoek je de koelte op aan de waterkant of in het park, dat kom je al snel in de drukte terecht. Wil je mensenmassa's vermijden, dan kun je beter de hitte opzoeken. Want daar zie je geen kip. Wij maakten een rondje door de regio en hielden de thermometer vol in de zon, voor een vergelijkend onderzoekje. We kregen het er warm van. En dat terwijl de heetste dagen toen nog moesten komen.