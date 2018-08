Restaurant Carpe Diem in Cuijk sluit deuren

Herenzit­ting Vierlings­beek van 13 januari nu al uitver­kocht

16:05 VIERLINGSBEEK - Het is nog vakantie en augustus. Maar in Vierlingsbeek weten 220 mannen al wat ze op zondag 13 januari 2019 gaan doen. Die zitten dan van 11.00 tot 16.00 uur bij de Twedde Bèkse Heerenzitting in Café De Wildeman in het dorp. De herenzitting is namelijk al uitverkocht.