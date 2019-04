Samen jagen op dumpers, stropers en crossers in het Land van Cuijk

dit is er allemaal te doen Koningsdag in het Land van Cuijk: volop kinderspe­len

26 april BOXMEER / GENNEP - Koningsdag in het Land van Cuijk: dat betekent vooral veel spelletjes voor kinderen, optochten met versierde fietsen en kindervrijmarkten. Jongeren en volwassenen kunnen voor een Koningsfeest met name terecht in Boxmeer. Maar ook Nijmegen is een grote trekker voor de regio, met allerlei optredens en feesten. Een greep uit de festiviteiten.