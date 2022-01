Scholen Land van Cuijk zien nauwelijks besmettingen: ‘We draaien weer als vanouds, de rust is teruggekeerd’

Kortom, blijdschap alom. ,,Eigenlijk draaien we als vanouds. We kunnen weer les geven volgens het lesrooster. De rust is teruggekeerd”, zegt bijvoorbeeld rector Iedje Heere van het Merletcollege met locaties in Cuijk, Mill en Grave.



,,Wij hebben één leerling van de 120 die in quarantaine moet vanwege een besmet gezinslid en één docent kan nog niet werken in verband met de naweeën van een covid-besmetting. Verder is iedereen aanwezig”, laat ook directeur Paul Verbraak weten van het Pro College in Boxmeer en Nijmegen.