Speciaal bijenvolk verhuist naar kloostertuin in Cuijk

Jongere met beperking leert beter in echte wereld dan in schoolban­ken: ‘Ze nemen zelf de regie’

4 augustus NIJMEGEN / CUIJK - In Nijmegen begint komend schooljaar een nieuwe vorm van onderwijs voor jongeren met een verstandelijke beperking. Ze zitten niet langer de hele week in de schoolbanken, maar leren middenin de stad, in de Hertogstraat, vaardigheden aan die ze nodig hebben als ze aan het werk gaan. ,,We maken ze wereldwijs in de échte wereld", zegt bedenker Jos Kersten, directeur van de Talita Koemi School in Nijmegen.