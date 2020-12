Spuugde, hapte en hoestte een Nijmegenaar (51) om zich heen na winkeldiefstal in Cuijk? ‘Ik bijt niet, ik heb geen gebit’

Zorgperso­neel krijgt corona­proof eindejaars­ge­schenk op Cuijkse Maaskade

17 december CUIJK -Ruim duizend medewerkers van de zorggroep Pantein, werkzaam in de thuiszorg of in een van de tien zorgcentra in het Land van Cuijk en Gennep, hebben dit jaar hun eindejaarsgeschenk coronaproof gekregen.