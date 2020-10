Staatssecretaris: geen kankerverwekkende stof in Kraaijenbergse plassen aangetroffen

Granuliet in de Kraaijen­berg­se Plassen; Dit is waarom het zo stil is over het goedje in Cuijk

27 oktober CUIJK- Bijna wekelijk is er discussie over het storten van de omstreden stof granuliet in de plassen van Over de Maas bij Alphen. Vandaag volgt een nieuw Tweede Kamerdebat. Ondertussen ligt er al jarenlang minimaal 260.000 ton granuliet in de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk. Hoe kan het dat daar niemand zich roert?