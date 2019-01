Steeds meer winkels stoppen in Cuijk, ook C&A en Zeeman sluiten de deuren

CUIJK - Aan het lijstje winkels dat in Cuijk de deuren sluit, lijkt maar geen einde te komen. Op 4 mei is de laatste dag dat in Cuijk de C&A is geopend, eind juli sluit Zeeman haar deuren. Steeds meer winkels vertrekken uit Cuijk. Hoewel er met de Intertoys nog wordt onderhandeld over de toekomst van de speelgoedwinkel in Cuijk, hangt ook daar het bordje te huur al aan de gevel.