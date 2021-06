Stemmen per brief wordt al afgeschaft, verkiezingen in Land van Cuijk weer bijna 'normaal’

Video Ook eigenaar verwoest e-bi­ke-pand vermoedt verband tussen aanslagen, politie laat alle scenario's open

3 juni NIJMEGEN/CUIJK - De brand die vannacht werd aangestoken in een fietsenwinkel in Nijmegen houdt ook volgens de eigenaar mogelijk verband met een eerdere brand in zijn bedrijfspand in Cuijk. De politie zegt alle scenario's open te houden, maar nog geen zicht te hebben op wie de daders zijn.