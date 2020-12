Straks vijf priklocaties tegen corona, mogelijk ook in het Land van Cuijk

VEGHEL/ LAND VAN CUIJK - In de GGD-regio Hart voor Brabant, waartoe het Land van Cuijk behoort, komen in het nieuwe jaar vijf locaties waar mensen gevaccineerd worden tegen het coronavirus.

De eerste Brabantse coronaprik gaat, werd vorige week bekend, gezet worden in Veghel. Vanaf 11 januari gaat de GGD Hart voor Brabant vaccineren in een voormalig distributiecentrum van supermarktketen Jumbo.

Gehandicapten

Het zorgpersoneel van 25 gemeenten die vallen onder de GGD Hart voor Brabant (onder meer Tilburg, Den Bosch, Oss, Uden en de vijf gemeenten in het Land van Cuijk) zal op bedrijventerrein De Amert als eerste de vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Daarna volgen medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg.

Marieke Tetteroo, projectleider vaccinaties bij de GGD: ,,Uiteindelijk hopen we dat er vijf locaties komen, maar over de exacte invulling hiervan zijn we ons nu aan het oriënteren. We starten nu met één locatie die redelijk goed ontsloten is en zo centraal mogelijk in ons hele verzorgingsgebied ligt.”

Teststraat Cuijk

Of er ook een priklocatie komt in het Land van Cuijk is nog onbekend. Deze regio heeft sinds eind oktober een ‘eigen’ teststraat in Cuijk, in een grote bedrijfshal aan de Grotestraat, waar eerder bouwmarkt Formido zat.

Verspreid over straks dus mogelijk vijf locaties moeten dan in totaal 600.000 inwoners worden gevaccineerd. Tetteroo: ,,We krijgen veel loodsen en bijvoorbeeld discotheken aangeboden, dat is hartverwarmend. Maar een pand moet ook aan een hoop eisen voldoen, willen we deze prikklaar kunnen maken.”

Die voorwaarden komen vanuit het RIVM en gaan onder meer over de brandveiligheid, ventilatie, rolstoeltoegankelijkheid, voldoende parkeergelegenheid en een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Persoonlijk

Ook moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor opslag van vaccinatiematerialen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast moet er ruimte zijn om afstand te houden tot elkaar.

In Veghel wordt vanaf 11 januari zeven dagen per week geprikt