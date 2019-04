Subsidie voor stoppende varkensboeren? ‘Dat helpt ons niet’

Slecht weer? Geen probleem: Cuijkse rommel­markt in voormalige kerk

27 april CUIJK - Als het weer niet meewerkt moet je maar inventief zijn. Dat zijn ze in Cuijk. De rommelmarkt in de wijk De Valuwe was vanwege het slechte weer verhuisd naar binnen. Verkoop van spulletje gebeurde in de multifunctionele accommodatie, tot voor kort een kerk.