Te druk bij meeting eigenaren van sportwagens langs A73, politie grijpt in

Na een inbraak in Haps belandde de gestolen kluis in de sloot. Hoe moet het nu met het leven van één van de veroordeel­den?

2 december HAPS / RENSWOUDE / ARNHEM - In zijn VW Golf lagen munten en de sleutels van een Porsche. En dat hij met een gestolen kluis zeulde, was door een agente gezien. Hij werd veroordeeld voor de inbraak in Haps, maar de vraag is nu vooral: hoe moet het verder met de inbreker, een man met een laag IQ?