Telefoon roodgloeiend voor gedumpte puppies

Volgens Mundi is de vondst van de hondjes inmiddels gelinkt aan een fokker in de buurt van Oss. ,,Diverse instanties, waaronder de politie zijn er mee bezig.”



Volgens Mundi worden de puppies goed verzorgd bij dierenopvang HoKaZo in Uden. Vanuit daar gaan ze naar pleeggezinnen. HoKaZo heeft aan aantal vaste adressen. Dit zijn geen hondjes die je zomaar in een willekeurig gezinnetje zet. Ze zijn niet aan mensen gewend. Dat zagen we al toen we ze ophaalden. Jonge hondjes komen normaal gesproken kwispelend op je af. Deze waren heel angstig. Ze zullen eerst gesocialiseerd moeten worden voor ze naar een nieuw baasje kunnen.”



Volgens Mundi speelt daar ook bij dat het een hondenras is met een zeer ‘eigen karakter’.