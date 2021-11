Thieme Suppers (9) heeft heel veel huisdieren: ‘Het lijkt hier soms wel een dierentuin’

Voetbal Maasland Gunstige bekerlo­ting Olympia, zware opdrachten De Zwaluw en Vitesse

BOXMEER - Voor tweedeklasser Olympia’18 ligt de weg naar de beste 32 in de districtsbeker open. De Boxmeerse voetbalclub is in de derde ronde van het toernooi gekoppeld aan Sparta’18 uit Sevenum, de nummer tien van de derde klasse C.

25 oktober