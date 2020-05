Tien in Beers gestolen puppy's teruggevonden in gemeente Heusden

update Eikenpro­ces­sie­rups niet beheers­baar: groot onderzoek naar betere bestrij­ding en impact op mens

27 mei WAGENINGEN - Omdat de overlast van de eikenprocessierups niet meer in de hand te houden is, start een consortium van gemeenten en organisaties een groot onderzoek naar de maatschappelijke impact en de beheersbaarheid van de rups. In kaart wordt onder meer gebracht wat precies de zorgkosten zijn en hoe effectief verschillende bestrijdingsmethoden zijn.