Tijdelijk 58 minderjarige asielzoekers in hotel Van der Valk in Cuijk

CUIJK - In hotel Van der Valk in Cuijk wonen vanaf 1 december gedurende drie maanden 58 jonge asielzoekers. Dat meldt de gemeente Land van Cuijk vrijdagmiddag.

De groep bestaat uit jongens en meisjes, van 15 tot en met 17 jaar oud, die gevlucht zijn uit landen als Syrië, Eritrea en Somalië. Het gaat om zogeheten amv’ers, alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Geen 'veiligelanders’

Het gaat hier niet, zo benadrukt de gemeente, om zogenoemde veiligelanders. Dit zijn jonge asielzoekers uit vooral Noord-Afrikaanse landen als Marokko en Tunesië, die naar Nederland komen terwijl ze geen kans maken op een definitieve verblijfsvergunning.

Opvang van deze 'veiligelanders’ ligt in Land van Cuijk gevoelig. Noord-Afrikaanse jongemannen veroorzaakten jarenlang vanuit het toenmalige asielzoekerscentrum Overloon overlast in met name omliggende dorpen als Overloon en Stevensbeek.

Geweld

Geweld, diefstallen en overvallen waren voor de toenmalige gemeente Boxmeer reden om in de zomer van 2021 te besluiten te stoppen met het azc in de bossen tussen Stevensbeek en Overloon. In juni dit jaar ging de deur er als azc op slot.

Nu wonen hier tijdelijk voor de oorlog gevluchte Oekraïners en statushouders, bij elkaar enkele honderden mensen. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar nog in afwachting zijn van een huurwoning, in dit geval ergens in de gemeente Land van Cuijk.

Hulporganisatie Nidos, een onafhankelijke voogdijinstelling, verzorgt in opdracht van opvangorganisatie COA de opvang van amv’ers in ons land.

Humanitaire gronden

Omdat het hier gaat om een groep jonge vluchtelingen die ‘kansrijk’ zijn voor een verblijfsvergunning in Nederland en omdat de begeleiding van deze jonge mensen goed is geregeld, stemmen burgemeester en wethouders op humanitaire gronden in met het verblijf bij het hotel van Van der Valk, dat staat bij de Cuijkse woonwijk Heeswijkse Kampen.

Wijkraad Heeswijkse Kampen is geïnformeerd over het tijdelijke verblijf van de jonge vluchtelingen, meldt de gemeente. Voorzitter Yvette van Rijckevorsel bevestigt dat. ,,We zijn vandaag hierover goed geïnformeerd. In principe hebben we geen bezwaar tegen deze opvang”, zegt ze in een eerste reactie.

De 58 jongens en meisjes worden 24 uur per dag, zeven dagen in de week begeleid. De begeleiders komen met hen mee van de vorige opvanglocatie, het Van der Valk-hotel in Nuland. Daar kunnen ze terecht tot 30 november. De directie van het Cuijkse Van der Valk-hotel heeft aangeboden deze groep voor drie maanden over te nemen met opvang.

Voor de jongeren is er een dagbestedingsprogramma, zegt de gemeente. Ook volgen ze onderwijs en kunnen ze sporten.

