TikTok? Wat is dat? Nederlands kampioen Anne (12) uit Cuijk legt uit

De Cuijkse Anne Daamen (12) zit niet graag stil. Ze hockeyt vier dagen per week. Is druk bezig met de cito-toetsen. Is jeugdprinses. Oefent op ieder vrij moment haar danspasjes. En in december werd ze Nederlands Kampioen TikTok, in het Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting: ze maakte het origineelste filmpje. Inmiddels heeft ze meer dan 5400 volgers.