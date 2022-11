Twee bewoners (73 en 75) omgekomen bij steekpartij in woning Cuijk

Surfer (14) raakt gewond door vin van eigen plank in Linden

LINDEN - Een 14-jarige jongen is woensdagmiddag gewond geraakt tijdens het surfen op een plas langs de Steegstraat in Linden. De surfer kwam pijnlijk in aanraking met de vin van zijn surfplank. Het slachtoffer is door andere surfers naar de kant gehaald en zo gered.

