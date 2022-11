Twee doden (73 en 75) door geweld Cuijk: ‘Bizar dat dit in onze straat is gebeurd’

UpdateCUIJK - Een ouder stel is woensdagavond om het leven gekomen in hun woning aan het Korhoenderveld in Cuijk. Buurvrouw Mindy Bloemers is geschokt door de dood van het echtpaar (73 en 75). ,,Het waren hele lieve mensen die altijd voor me klaarstonden.’’