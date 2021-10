Twee personen op scooter gezocht voor beschieten huis e-bikedirecteur, directie geschokt na aanslagen: ‘Te bizar voor woorden’

Schietpar­tij Cuijk is achtste aanslag binnen één jaar in mysterieus e-bikecon­flict: ‘Moet de poetsvrouw nu ook bang zijn?’

10:46 CUJK - De schietpartij van afgelopen nacht in de Cuijkse wijk Heeswijkse Kampen blijkt de achtste aanslag in een mysterieus conflict waarbij handelaren in e-bikes zijn betrokken. Het is inmiddels de vierde aanslag in die wijk: de andere vier waren elders in Cuijk en in Nijmegen.