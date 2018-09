Twee verdachten inbraak bij advocaten Cuijk langer vast

Ben Vaessen, eigenaar van het advocatenkantoor aan de Beerseweg, en zijn medewerkers zeggen de twee verdachten helemaal niet te kennen. ,,Van ontevreden cliënten of wat dan ook is geen sprake. Er is ook geen enkele relatie met ons kantoor. Misschien hebben de twee mannen zich wel in het pand en de locatie vergist. We weten het echt niet.’’



Bij de inbraak bijna twee weken geleden is niks gestolen. Ook is er niks in brand gevlogen. Wel liep het gebouw schade op. Een ruit aan de zijkant van het pand, een voormalig woonhuis, werd vernield. Ook moest de vloerbedekking in de ruimte van het secretariaat vervangen worden, omdat een bij de inbraak aangetroffen jerrycan met benzine was omgevallen.