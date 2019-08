Uitgebrande keuken en dode cavia na onweer in Cuijk

Het was een geluk bij een ongeluk. Dankzij de keiharde inslag, werd de hele familie Westdorp klaarwakker.



,,Mijn dochter rook opeens een brandlucht”, vertelt Marco Westdorp terwijl hij donderdagmiddag door zijn zwartgeblakerde keuken stapt.



,,Toen we onze slaapkamers verlieten, zagen we de rook al via de trap naar boven rollen. We konden snel naar buiten vluchten. Als we niet wakker waren geworden, had ik dit verhaal misschien niet kunnen vertellen.”