Van haute cuisine naar haute friture in Cuijk: zo bak je de beste friet

De frieten zijn van Agria-piepers. Hier voorgebakken en afgebakken in plantaardige olie met een scheutje ossenwit voor de smaak. En de mayonaise? Die is zelfgemaakt en hangt qua smaak tussen de Belgische zure en de Hollandse zoete in. Voilà, een friet met mayo van frituur De Schalkse Vlaming van Peter De l’Ange, Belg van oorsprong.

,,Als ik nu het bord Nederland zie, ben ik thuis”, zegt De l’Ange over het land waar zijn hart nu ligt. Maar frieten bakken, dat doet hij toch echt met Belgische inspiratie. Zijn oom had een frituur: een caravan met een luifel in het dorp Zedelgem bij Brugge, waar de mensen in de regen stonden te wachten voor hun petatjes. ,,Op mijn twaalfde bedacht ik dat ik de koksopleiding wilde doen, zodat ik het frietkot kon overnemen.”