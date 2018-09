Varkenshouder Gerbert Oosterlaken vreest voor nieuwe varkenspest

Varkenshou­ders 'zeer alert' op Afrikaanse varkens­pest

7:00 BEERS - Onder varkenshouders groeit de ongerustheid over de Afrikaanse varkenspest, nu de ziekte in België bij wilde zwijnen is geconstateerd. Bij Producten Organisatie Varkenshouderij (POV) in Ede, een collectief van varkenshouders dat opkomt voor de belangen van deze boeren, komen de laatste tijd veel telefoontjes en mails binnen van ongeruste varkenshouders.