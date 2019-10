Veegwagentje rijdt over fiets in Cuijk, fietsster gewond aan voet

Scholiere gewond bij aanrijding in Cuijk

22 oktober CUIJK - Een fietsster is dinsdag gewond geraakt op de Katwijkseweg in Cuijk. De scholiere is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een busje zag haar vermoedelijk over het hoofd bij een oversteekpunt voor fietsers in de buurt van het Merletcollege.