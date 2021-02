Verdachte (16) van overval Cuijk had drugs en illegaal vuurwerk op zak

Afval kan vast vriezen aan je gft-bak: die wordt dus nog niet geleegd

14 februari Ook de komende dagen wordt de gft-bak in het Land van Cuijk nog niet geleegd. Volgens de afvalafhaaldienst is de kans groot dat het groente-, tuin- en fruitafval in de bak zit vastgevroren aan de bodem. Of dat de deksel vastgevroren zit.