Verdachte overval supermarkt Haps aangehouden

Om 08.06 uur kwam bij de politie een melding binnen van de overval op de plaatselijke supermarkt aan het Raadhuisplein. Om 08.24 uur werd via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar de dader. Het zou gaan om een in het grijs geklede, gezette man die een mes bij zich zou dragen.



Twee personen die tijdens de overval in de Spar aanwezig waren, zouden de dader zijn gevolgd. Deze mensen zouden de politie hebben getipt dat de man even verderop in Haps een woning zou zijn binnengegaan. De politie is direct ter plaatse gegaan en heeft de man daar staande gehouden.



Politie zoekt mes

Even voor 09.00 uur was de politie in de omgeving van de Spar op zoek naar een voorwerp, vermoedelijk het bij de overval gebruikte mes. Daarbij werd onder meer gezocht in prullenbakken en in de container bij de school.