Verslaafde man (32) dringt met bijl woning in Cuijk binnen: OM eist drie jaar cel

Mats (13) verkoopt ijs in Cuijk, zijn broertje Siem (11) wil dat ook: ‘Beter dan kranten­wijk of supermarkt’

9 juni CUIJK - Ze zijn 11 en 13 jaar. Maar dat weerhoudt de broertjes Mats en Siem Heijl er niet van om als jonge ondernemers in Cuijk ijs te verkopen. Tenminste, Mats mag dat. Siem moet nog even wachten. Hij staat te popelen, maar mag alleen toekijken. Zodra hij 13 is mag hij echt meewerken. Zo zijn de regels nu eenmaal.