Vertraging op A73 bij Cuijk neemt af na ongeluk met auto en aanhanger

Saneren van asbest gaat gewoon door, ook zonder wettelijke plicht

30 augustus BOXMEER - Ondanks dat de saneringswet vooralsnog van de baan is, lijken veel mensen in het Land van Cuijk nog steeds van plan hun asbesthoudende daken te vervangen, zegt een asbestsaneerder. Opmerkelijk, want er was veel verzet tegen de wet.