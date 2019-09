Vertraging op A73 door ongeluk meer meerdere voertuigen

Camping­broers uit Linden raken niet in de war van EuroParcs

19 september LINDEN - Ze laten zich niet afschrikken door de grote vakantieparkketen EuroParcs, die de afgelopen weken even verderop in Linden in een handomdraai ruim honderd chalets heeft geplaatst. De broers Sander en Patrick Peters van recreatiepark ’t Loo gaan onverstoorbaar door met de bouw van hun eigen luxe vakantiechalets aan het water bij hun camping.