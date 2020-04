Verzwakte zwangere Schotse hooglander is na reddingsoperatie overleden

,,Normaal gesproken zoeken Schotse Hooglanders in de zomer verkoeling op. Dan gaan ze in het water staan. Nu ging ze liggen. Dat is niet goed’’, zegt de eigenaar. ,,Ze kunnen er ook altijd zelfstandig uitkomen.’’

Hoge koorts

Hij vermoedt dat de hooglander koorts had en daardoor afkoeling zocht. Hoe de hooglander om het leven is gekomen weet hij niet zeker. Mogelijk is het jong in de buik al gestorven en is dat gaan ontsteken. ,,De natuur is soms keihard.’’



Hij had de Hooglander zondag direct naar de stal gebracht, maar dat mocht niet meer baten. Ze was te verzwakt.